La terra sarda brucia nuovamente in questa giornata di forte caldo e maestrale.

Nel primo pomeriggio un imponente rogo ha interessato la zona di Dolianova. Impegnati nelle operazioni di spegnimento squadre da terra, tra cui vigili del fuoco, forestale, protezione civile e volontari, e tre elicotteri con un canadair.

Già domato invece l’incendio scoppiato nelle vicinanze di alcune abitazioni a Portoscuso.

Tuttora invece è in fase di spegnimento l’incendio propagatosi ad Orgosolo, dove è stato necessario l’intervento di due aerei per domare le fiamme, e a Villaurbana dove sono in volo tre elicotteri.