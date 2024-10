In Sardegna

Percorrevano la statale 131 a 140-150 chilometri orari, nonostante il limite sia solo di 90. A cinque automobilisti è stata così ritirata la patente per eccesso di velocità da parte degli agenti della polizia stradale della sezione di Cagliari, coordinata dal primo dirigente Alberto Tricoli, impegnati come ogni fine settimana in una massiccia operazione di controllo che ha portato anche al ritiro di un'altra patente per la stessa infrazione lungo la statale 125 e ad altre quattro contravvenzioni.