In Sardegna, a Cagliari, nasce un nuovo polo per la sicurezza cibernetica nazionale. Il ruolo di istituti ufficiali nel settore informatico è diventato di recente sempre più cruciale, visti gli attacchi degli hacker russi a vari Paesi dell'Occidente, tra cui l'Italia. Sarebbe questa la reazione agli aiuti umanitari forniti all’Ucraina. Anche per questo motivo il Polo si occuperà non solo di studiare nuove tecniche di difesa informatica, ma anche di contrastare eventuali minacce cyber.

Difesa, sviluppo, sensibilizzazione: le funzioni del nuovo polo per la cybersicurezza

Il nuovo ente andrà ad aggiungersi alla già esistente Agenzia per la cybersicurezza. Il principale compito del centro di Cagliari sarà quello di collaborare con i soggetti competenti alla repressione dei reati informatici. Fondamentale sarà anche il ruolo del nuovo polo nel sensibilizzare verso l’importanza della difesa informatica: sia per le aziende private che per quelle pubbliche sarà necessario tenere alta la guardia, e per farlo si dovrà sensibilizzare il personale a riguardo. Sviluppare nuovi sistemi di sicurezza sarà fondamentale nei prossimi anni, per poter procedere senza indugi e insicurezze verso la definitiva transizione digitale. Anche di questo si occuperà il nuovo polo.

Gli attacchi già subiti dalla Regione Lazio e dalla Polizia di Stato hanno sicuramente accelerato l'istituzione di un ente di questo tipo. Per l'estate il rischio di un'ondata di attacchi hacker in risposta agli aiuti umanitari forniti all'Ucraina appare decisamente concreto, e il livello di allerta è alto. Per le aziende e per i privati cittadini sarà dunque altamente consigliato dotarsi di sistemi di sicurezza all'altezza, ma non solo. Informarsi all'occorrenza sul migliore modo per proteggere i propri dati è fondamentale. Ecco di seguito alcuni suggerimenti su come fare.

I consigli per tutelare la propria sicurezza online

Vi sono alcuni accorgimenti da attuare per poter preservare i propri dati personali e proteggersi dagli attacchi informatici. La prima cosa da fare è effettuare un backup su un supporto esterno, per evitare di perdere informazioni importanti. In questo modo sarà sempre possibile recuperare le informazioni in caso di imprevisti. Altrettanto importante è munirsi del miglior antivirus per le proprie esigenze. Sul mercato se ne trovano diversi validi, sia gratis che a pagamento. L’antivirus garantisce protezione in particolare contro i furti di dati e le violazioni di privacy.

Fattore da non sottovalutare, inoltre, è quello della scelta della password: per essere sicura questa deve avere almeno 8 caratteri, tra cui numeri, lettere (maiuscole e minuscole) e caratteri speciali. Sarebbe meglio inoltre cambiarla saltuariamente, soprattutto nel caso la si usi per diversi account.

Fonte di pericolo possono essere infine le connessioni Wi-Fi pubbliche, perché non sono protette. Accedere a servizi di natura personale, fare acquisti online o accedere a server aziendali tramite queste reti è altamente sconsigliato, in quanto potrebbero ospitare dei malintenzionati. Si consiglia, per cominciare, di disabilitare la funzione di accesso automatico alle reti wifi disponibili nei propri dispositivi.

Grazie a questi accorgimenti sarà molto meno probabile subire attacchi informatici, furti di dati o d’identità.