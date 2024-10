"Non sapevo fosse mio cognato, non volevo ucciderlo, era una bravissima persona".

Sono queste le parole pronunciate questa mattina davanti al Gip del tribunale di Cagliari da Giampriamo Piras, 58 anni, l'autista di Soleminis che sabato scorso prima ha tentato il suicidio e poi ha ucciso con un colpo di fucile Maurilio Vargiu, l'ispettore di Polizia Maurilio Vargiu, 51 anni.

L'omicida, difeso dall'avvocato Stefano Pisanu, si è avvalso della facoltà di non rispondere al giudice Ermengarda Ferrarese, ma ha comunque deciso di rilasciare brevissime dichiarazioni spontanee.

Piras si trova in una struttura di cura, e non in carcere.