Nella giornata di ferragosto, un Agente della Polizia di Stato, in vacanza a Sa Mesa Longa, nel comune di San Vero Milis, non ha esitato a tuffarsi in mare dopo aver notato un gruppo di 5 ragazzi che pareva in difficoltà, a causa delle onde forti e delle risacche.

I ragazzi erano aggrappati ad un materassino gonfiabile, ma due di loro sono stati notati dall’agente cadere dal materassino e non riuscire più a risalire a causa dei forti flutti, che li ha trascinati al largo, lontano dal gruppo.

L’Agente si è quindi tuffato in mare e ha raggiunto i ragazzi sul materassino, che fino al momento non avevano gridato o fatto gesti di richiesta di soccorso, ma voleva comunque assicurarsi che non fossero in pericolo: una volta appurate le condizioni dei giovani, si è reso conto che pur sembrando sereni psicologicamente, erano stremati dal punto di vista fisico, con crampi ed uno di loro ha addirittura ammesso di non sapeva nuotare.

L’Agente ha dovuto decidere velocemente come risolvere la situazione, ha raggiunto i due ragazzi al largo e, non potendo accompagnarli tenendoli a sé in stile dorso a causa dei crampi e delle onde che si infrangevano sul viso delle persone, ha preso uno alla volta i due ragazzi e ha dovuto letteralmente lanciarli in avanti per farli avanzare, fino a raggiungere il materassino.

Dopo essersi riposato per un pò, e aver riscontrato che neanche uno alla volta era possibile riportare in sicurezza i giovani in spiaggia, a causa dei crampi che non permetteva loro di muoversi a sufficienza, l’Agente ha provato a richiamare l’attenzione di una folla di bagnanti che osservava la scena dalla spiaggia.

Nessuno è potuto intervenire in aiuto, ma hanno chiamato la Capitaneria di Porto per i soccorsi. Il poliziotto ha però iniziato a spingere il materassino con i 5 ragazzi attraverso le onde con la forza delle sole gambe e, dopo 40 minuti, ha guadagnato la spiaggia portandoli in salvo. A quel punto è stata revocata anche la richiesta di soccorso inoltrata dai bagnanti alla Capitaneria di Porto.

Da segnalare che in quel tratto di mare manca un servizio di salvataggio in mare.