Nel tardo pomeriggio del 23 gennaio scorso a Porto Pino un poliziotto fuori servizio ha salvato 5 migranti, tra cui 2 bambini, uno di appena un anno.

L’agente era impegnato in una battuta di pesca a circa 3 miglia dalla costa, quando ha sentito delle urla provenire da una barchino. Una volta avvicinatosi al natante, ha visto le cinque persone a bordo. Tutti avevano indumenti fradici e il bambino più piccolo era stato ricoperto di stracci al fine di proteggerlo.

Il poliziotto ha prestato i primi soccorsi provvedendo a rifocillarli con delle bevande e a dare degli indumenti asciutti che aveva nella barca. Contestualmente ha chiamato i soccorsi.

Una volta in salvo, uno dei due bambini è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118 e ricoverato per uno stato di ipotermia. Ora il piccolo e gli altri migranti stanno bene e si trovano in strutture di accoglienza.