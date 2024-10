I poliziotti delle Volanti di via Amat (coordinati dal dottor Massimo Imbimbo) e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale - Distaccamento, sono intervenuti per un principio di incendio, in una abitazione in via Mameli, a Cagliari, abitata da una donna di 91 anni.

L’anziana, presa dalla voglia di marmellata, nel cuore della notte, si era alzata per prepararla. Messi a cuocere tutti gli ingredienti però, si è riaddormentata. Il fumo sprigionato all'interno della casa aveva allarmato i vicini, che avevano chiamato il 113.

Quando i poliziotti sono riusciti ad entrare nell’abitazione, grazie anche agli operatori del 115, hanno trovato a terra semi-incosciente la donna, soccorrendola. I poliziotti delle Volanti della Questura cagliaritana, Gianluigi, Emiliano, Vincenzo e Manuel, sono intervenuti allertando l'ambulanza: il giorno dopo, sono andati a trovare la signora.

Niente marmellata per l’anziana, ma tanti sorrisi dai suoi nuovi “nipoti”. La notizia 'rimbalza' sui social della Polizia di Stato, condivisa e apprezzata anche dal Sindacato Autonomo di Polizia Sap di Cagliari.

