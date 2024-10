Prosegue in maniera incessante, l’attività della Polizia di Stato per contrastare tutti quei comportamenti considerati tra le maggiori cause di incidenti stradali che coinvolgono, soprattutto nel fine settimane, i più giovani.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, la Polizia Stradale della Sezione di Sassari ha sottoposto a verifica circa 800 veicoli e identificato 1000 persone. Di queste, dieci sarebbero risultate alla guida in stato di ebrezza alcolica. A loro carico sono scattate altrettante denunce penali.

173 le infrazioni rilevate dagli agenti, di cui 32 per il mancato uso della cintura di sicurezza, 17 per eccesso di velocità, 27 le patenti di guida ritirate, 7 i veicoli sequestrati, 2 incidenti rilevati.

Inoltre, nella serata di domenica, nella periferia di Tempio Pausania, una pattuglia impegnata in un posto di controllo ha denunciato un 23enne del luogo che, secondo quanto riferito dagli agenti, era in possesso di un grosso coltello a serramanico utilizzato, poco prima, per minacciare un altro automobilista.

In generale, i conducenti sanzionati sono prevalentemente di età compresa tra i 20 e 40 anni.