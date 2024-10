Aumentano gli incidenti nel nuorese, le violazioni per eccesso di velocità e dei tempi di guida dei conducenti addetti al trasporto di cose o persone, calano però le violazioni di norme comportamentali come obblighi di precedenza, sorpasso, divieti di sosta, sistemi di ritenuta e uso del telefonino, e per mancanza di copertura assicurativa.

E’ il resoconto dell’attività della polizia stradale di Nuoro per l’estate 2016.

In questa stagione estiva 1604 sono state le infrazioni contestate, di cui 550 per eccesso di velocità, 377 per omesso uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta, 91 per comportamenti scorretti alla guida, 110 per guida in stato di ebbrezza, 123 per mancata copertura assicurativa.

121 sono state le persone denunciate all’ Autorità giudiziaria per reati che vanno dalla guida sotto l’influenza di alcool e droga, al falso e in materia di stupefacenti, nonché alla ricettazione.

7 le persone arrestate per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

685 i grammi di droga sequestrati, un fucile calibro 12 e relativo munizionamento, 2.230 euro, provento di attività illecita, un’autovettura provento di furto, di banconote false e 64 auto a seguito di infrazioni amministrative e penali connesse alla circolazione stradale e, infine, 455 le patenti di guida ritirate e 159 carte di circolazione.