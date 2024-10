Anche quest’anno la Direzione di Assogomma, ha elaborato uno studio sulla base dei controlli effettuati dalla Polizia Stradale in alcune regioni campione, tra cui la Sardegna.

L’elemento caratterizzante della statistica effettuata e dei risultati dei controlli eseguiti è dato dalla constatazione che nell’Isola, su un totale di 1150 veicoli controllati, di varia tipologia e cilindrata, il 18% viaggia con pneumatici non omogenei.

Il dato è in assoluto quello più elevato tra le regioni interessate e assume particolare rilevanza, anche in relazione all’incidentalità che risulta in preoccupante aumento. La corretta gestione dell’equipaggiamento del proprio veicolo può, associata ad un’adeguata condotta di guida, limitare il verificarsi di sinistri stradali.

Ogni aspetto che influisca sulla sicurezza stradale, non va trascurato se si vuole invertire l’attuale tendenza dell’incidentalità stradale con esito mortale: purtroppo il numero degli incidenti con deceduti è aumentato del 4,6% nei primi sei mesi del 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e quello delle vittime ancora di più, con un incremento del 7,4%. Pneumatici in perfetta efficienza sono una condizione fondamentale per la sicurezza del nostro viaggio.

"Guidare con pneumatici lisci, danneggiati, non conformi a quanto previsto dalla normativa espone i conducenti - sottolinea la Polizia stradale - a un elevato rischio di incidente stradale e costituisce un gesto di irresponsabilità che si ripercuote negativamente su tutto il sistema della circolazione, di cui tutti siamo parte integrante".