L’ATTIVITA’ ESTIVA DELLA POLIZIA STRADALE DI NUORO L’estate 2016 è stata caratterizzata da un incremento dell’incidentalità e delle violazioni alle norme di comportamento in materia di circolazione stradale, proporzionale all’aumento del traffico veicolare.

Calano le violazioni di norme comportamentali (obblighi di precedenza, sorpasso, divieti di sosta, sistemi di ritenuta, uso del telefonino) e per mancanza di copertura assicurativa, aumentano, invece, le violazioni per eccesso di velocità e dei tempi di guida dei conducenti addetti al trasporto di cose o persone.

Da qui la necessità da parte del Compartimento della Polizia Stradale di Cagliari di intensificare l’attività di controllo e predisporre mirati servizi in prossimità di locali ricreativi, quali discoteche e ludoteche, ove è alto il consumo e l’abuso di sostanze alcooliche anche al fine di prevenire le cd. “Stragi del sabato sera”.

Analoga attività preventiva è stata condotta sulle principali arterie di competenza della Questura di Nuoro, ovvero la Statale 131, anche presso aree di sosta e di servizio, allo scopo di reprimere fenomenologie criminose correlate all’abusivismo commerciale ed a reati predatori.

L’attivazione dei suddetti dispositivi di controllo ha consentito anche l’individuazione di diversi soggetti resisi responsabili di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e di altri gravi reati nei seguenti casi:

DENUNCIATO CAGLIARITANO DI 33 ANNI Il 16 agosto 2016 una pattuglia del Distaccamento di Macomer ha denunciato un soggetto originario del cagliaritano, A.F., di anni 33, ritenuto responsabile dei reati di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione di arma.

La presenza sospetta dell’uomo in un’area di servizio della SS 131 CF induceva gli operanti ad estendere la perquisizione alla di lui autovettura, rinvenendovi un coltello a serramanico di circa 8 cm, un bastone di legno, posto a fianco del sedile lato conducente, una pistola ad aria compressa completa di 39 pallini in piombo, nonché due buste trasparenti in cellophane, contenenti ciascuna 55 grammi di marijuana, per un peso complessivo di grammi 110.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire un fucile a canne sovrapposte, provento di furto, 16 cartucce calibro 12, una carabina ad aria compressa e 500 pallini calibro 4.5.

ARRESTATI DUE UOMINI DI ARZACHENA Il 25 agosto 2016 una pattuglia del dipendente Distaccamento di Siniscola ha proceduto all’arresto di C.M. e O.G., originari di Arzachena, rispettivamente di anni 34 e 25, ritenuti responsabili di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto avveniva a seguito di un controllo su strada, sulla Statale 131 DCN, nel territorio del comune di S. Teodoro.

Gli agenti hanno trovato i due uomini in possesso di una bustina in plastica trasparente contenente cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva il rinvenimento di ulteriori 50 grammi di hashish, nonché di un bilancino di precisione, residui di sostanza polverosa di colore bianco, una piccola quantità di sostanza vegetale essiccata simile, per caratteristiche cromatiche ed olfattive, alla cannabis, nonché sostanze da taglio e per il confezionamento delle dosi.

ARRESTATO SASSARESE 32ENNE Il 26 agosto scorso una pattuglia del Distaccamento di Macomer ha proceduto all’arresto di A.S., 32enne di Sassari, sorpreso in possesso di grammi 22 di cocaina a seguito di controllo stradale sulla Statale 131.

Veniva, inoltre, rinvenuta la somma di euro 315, suddivisa in banconote di piccolo e medio taglio, verosimile provento dell&rs