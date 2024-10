Alla sua destra, all'incontro con i giornalisti, il dottor Giuseppe Gargiulo che lascia Cagliari dopo sei anni di coordinamento della PolStrada in Sardegna. La nuova dirigente è la prima donna in divisa che sovrintende i compiti specifici del reparto assegnatole.

Dodici distaccamenti decentrati in tutta l'isola, 4 sezioni e 400 uomini in divisa che sovrintendono il dipartimento PolStrada in Sardegna. Numeri che formalizzano il controllo e le competenze della Polizia di Stato: questa mattina la nuova dirigente compartimentale della Polizia Stradale Pinuccia Albertina Agnello ha parlato in conferenza stampa su quelle che saranno le priorità sul campo.

"La cultura della legalità parte principalmente dalle scuole - ammette la dottoressa Agnello - la pericolosità delle arterie stradali in genere influiscono negativamente sugli automobilisti ma non possiamo minimamente escludere a priori un comportamento corretto e diligente al volante o sulle due ruote".