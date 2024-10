Un preciso intendimento per prevenire danni ad aziende, enti pubblici e privati così come previsto dal quadro strategico nazionale e dal piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica. Questa mattina un primo passo importante in presenza del questore di Cagliari, il dottor Pierluigi D'Angelo, la dirigente del compartimento Polizia Postale e della comunicazioni per la Sardegna la dottoressa Anna Maria Mazziotto e dell'ingegner Vincenzo Greco, responsabile Industrial Operation di Saras Spa.

Concretamente la collaborazione vera e propria partirà dalla condivisione e analisi di informazioni idonee a prevenire attacchi e danneggiamenti ai sistemi informatici: monitoraggio rete, elaborazione, segnalazioni con relativa identificazione degli autori dei reati di attacchi, potenziando il controllo delle piattaforme già esistenti nelle aziende. Il progetto sarà esteso anche ad altre aziende come le Asl, enti di distruzione energia elettrica e sistema idrico anche per la protezione dei dati personali degli utenti.