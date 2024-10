È stata assegnata alla Questura di Cagliari la Dott.ssa Silvia Casu, Commissario Capo della Polizia di Stato, classe 1989 e originaria della provincia di Cagliari, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Vincitrice del Concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato il 109° Corso di Formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, al termine del quale è stata assegnata alla Questura di Sassari dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nonché Portavoce Stampa. Dall’11 settembre p.v. assumerà la Dirigenza del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena, sostituendo il Commissario Capo Dott. Michele Venezia, assegnato in pari data alla locale Squadra Mobile quale Funzionario addetto, subentrando a sua volta al Commissario Capo Dott. Michele Mecca, recentemente trasferito alla Squadra Mobile della Questura di Sassari.

All’UPGSP è stato invece trasferito il Commissario Capo Dott. Vittorio Guarriello, assegnato alla Questura di Cagliari lo scorso mese di luglio, al termine del 111° Corso di Formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma.

Altro avvicendamento ha interessato la Divisione Polizia Anticrimine, dove, a seguito del trasferimento del Commissario Capo Dott.ssa Valeria Toxiri al locale Compartimento della Polizia Stradale, è subentrato il Commissario Capo Dott.ssa Silvia Pisano, già Vice Dirigente dell’UPGSP e Funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto.