Quattro omicidi dolosi e preterintenzionali, 10 tentati omicidi, 40 rapine, 82 arresti, 889 denunce, 37 estorsioni, 124 danneggiamenti seguiti da incendio, 2 sequestri di persona, 520 truffe e frodi informatiche, 1827 furti e 76 espulsioni di cittadini stranieri con ordinanza da parte del Questore.

Sono questi solo alcuni dei dati dell’attività nella provincia di Nuoro da parte della Polizia dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017 divulgati in occasione del 165° Anniversario della Polizia di Stato.

“Anche quest’anno – ha detto nel corso della cerimonia di questa mattina il Questore Massimo Alberto Colucci - celebriamo la ricorrenza del 165° anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato, con la sobrietà e la semplicità ormai abituali, all’insegna del tema “esserci sempre”, un tema che, da più anni, si pone alla nostra attenzione e che, seppure racchiuso in due semplici parole, è divenuto il segno forse più caratterizzante della nostra stessa ragione d’essere”.

Tra gli altri, a questi numeri si aggiungono quelli riferiti al lavoro della Polstrada: 1.300 le patenti ritirate, delle quali 395 per guida in stato di ebbrezza, 476 le carte di circolazione ritirate, 234 i veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo, 453 gli incidenti stradale, dei quali 10 mortali, 12 le persone arrestate, 443 le persone denunciate, 762 grammi di droga sequestrata.

“Questo della sicurezza stradale – ha affermato il Questore - è un tema che in questa giornata assume un significato particolare: quest’anno infatti ricorre il 70° anniversario della costituzione della Polizia Stradale, nata come specialità della Polizia di Stato il 26 novembre del 1947. Credo sia doveroso, pertanto, rivolgere a tutti gli uomini e donne della Polizia Stradale un grazie per l’impegno e l’alta professionalità profusi, ogni giorno, sulle nostre strade, per garantire a ciascun cittadino l’esercizio di quel diritto che la nostra Costituzione afferma: quello della libertà di circolazione”.