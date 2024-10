Questa mattina a Nuoro, presso l’Auditorium del Museo Regionale Etnografico, ha avuto luogo la cerimonia del 166° anniversario della fondazione della Polizia, dallo slogan “Esserci sempre”. Nel corso dell’evento, a cui hanno preso parte il Questore Massimo Colucci, la prefetta Carolina Bellantoni e le autorità civili militari e religiose del territorio, sono stati illustrati i risultati dell’attività effettuata dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018.

In particolare, sono diminuite le rapine (35), gli attentati incendiari (97) e dinamitardi (5), i reati legati al traffico di stupefacenti, ma sono aumentati gli omicidi: sei rispetto ai quattro, tra dolosi e preterintenzionali, commessi lo scorso anno in Provincia di Nuoro.

E ancora: tre i sequestri di persona, di cui 2 allo scopo di consumare una rapina, in un Ufficio Postale e in una armeria e 1 in ambito familiare; 114 i reati inerenti gli stupefacenti; 582 truffe e frodi informatiche; 1596 i furti; 64 le persone arrestate/fermate e 1167 quelle denunciate. Alcune misure portate a termine dalla divisione della Polizia Anticrimine sono state: 122 avvisi orali del Questore, 26 sorveglianze speciali della Pubblica Sicurezza e 55 fogli di via obbligatorio. Altri dati, quelli della divisione di Polizia amministrativa e sociale hanno registrato (comprensivi dei dati forniti dai 7 commissariati) 1755 porti di fucile rilasciati/rinnovati; 49 porto di fucile: sospensioni /revoche e 611 denunce detenzione armi.

I permessi di soggiorno rilasciati/rinnovati a cittadini stranieri dall’Ufficio immigrazione sono stati 1718, mentre le espulsioni con ordinanza del questore 15.

Per quanto riguarda l’attività della Polizia stradale, sempre dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018, le contravvenzioni contestate sono state 18.976; le patenti ritirate 1283, delle quali 522 per guida in stato di ebbrezza. 690 sono state le carte di circolazione ritirate; 385 i veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo; 480 gli incidenti stradali rilevati, dei quali 7 mortali; 678 le persone denunciate, di cui 522 per guida in stato di ebrezza alcolica, 20 per guida sotto l’influenza di stupefacenti e 101 per guida senza patente.