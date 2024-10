Stringenti controlli della Polizia di Stato sulle principali arterie stradali del nuorese nell’ultimo fine settimana e nei primi giorni di quella in corso, attraverso specifici servizi finalizzati a prevenire l’incidentalità delle cosiddette “Stragi del sabato sera” (alcool e sostanze stupefacenti) e altri finalizzati sempre a garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Durante le attività svolte dalla Sezione Polizia Stradale di Nuoro sono stati controllati in totale 14 conducenti, 6 dei quali, di età compresa tra i 20 e oltre 65 anni, sono risultati positivi alla prova etilometrica, tra cui anche un neopatentato.

A conducenti è stata applicata la sanzione penale più grave, ossia il sequestro del veicolo. Uno di questi è stato trovato con tasso superiore ai 1,84 grammi in un litro.

Purtroppo, continua la preoccupante incidenza, sempre oltre il 30%, dei conducenti controllati, in orari serali e notturni nei fine settimana, sono risultati poi in stato di ebbrezza. Tra questi un conducente nuorese di 34 anni che, nella notte del 7 maggio, si è reso addirittura protagonista di un breve inseguimento da parte della pattuglia all’ingresso della città di Nuoro. Una volta raggiunto, i poliziotti hanno accertato che l’uomo fosse in uno stato di alterazione, tipico dell’eccessiva assunzione di sostanze alcoliche e, seppur più volte invitato dagli stessi operatori, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Durante il controllo è risultato anche non essere in possesso della patente di guida, per cui, oltre ad essere rinviare all’autorità giudiziaria, gli è stato sequestrato l’autoveicolo.

Inoltre, in soli 8 giorni, durante i servizi di verifica del rispetto dei limiti di velocità, effettuati sulle Strade Statali 131 Carlo Felice, D.C.N. e 389, la Sezione Polizia Stradale di Nuoro, con i Distaccamenti di Bitti, Orosei, Lanusei, Laconi, Macomer e Siniscola, ha ritirato anche 51 patenti. In occasione di questi servizi è stato sorpreso un conducente che, fermato lungo la statale 131 D.C.N., sfrecciava con la propria autovettura a 193 chilometri orari. Nell’ambito di queste ultime attività sono stati anche sanzionati 14 conducenti per mancata copertura assicurativa e contestate anche altre tre infrazioni al Codice della Strada e decurtati, in totale, 70 punti e sequestrate quattro autovetture.

La Polizia Stradale, attraverso questi servizi, si pone sempre come unico obiettivo quello di prevenire situazioni di abuso e imprudenza diffusa e di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime della strada.

