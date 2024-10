Sono 477 gli operatori di Polizia positivi al coronavirus in Italia, 6 in Sardegna. il bilancio registra un aumento di 19 unità rispetto alla scorsa settimana.

Diminuisce invece il numero di ricoverati: 13 rispetto ai 15 della scorsa settimana. gli agenti in isolamento sono 201, 45 in meno rispetto all'ultimo aggiornamento. Due vittime si sono registrate nel Lazio e in Campania.

I casi di positività fra i poliziotti aumentano soprattutto in Piemonte e Toscana. Migliora il trend in Lombardia, Liguria, Veneto e Campania. Due contagi in più in Emilia Romagna e in Trentino Alto Adige, non ci sono aggiornamenti in Sardegna, Friuli Venezia Giulia (4 positivi), Umbria e Puglia (12), Marche (20), Abruzzo (7), Lazio (40), Molise e Basilicata (1), Sicilia (8) e Calabria (2). Un nuovo caso si è registrato in Valle d'Aosta.