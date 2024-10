Questa sera, 11 maggio, una pattuglia di motociclisti della Municipale, impegnata in controlli di polizia stradale nel viale Trieste e via Roma, ha intimato l'alt al conducente di una kawasaki ninjia, che però non si è fermato, ma ha accelerato improvvisazione dandosi alla fuga.

Ne è nato un inseguimento a folle velocità, che oltretutto ha creato pericoli per i numerosi cittadini in via Roma, via Sassari e Viale la Playa, dove però gli agenti hanno comunque mantenuto il controllo della moto a debita distanza senza forzare l'inseguimento proprio per evitare incidenti.

L'inseguimento è continuato sulla strada statale 195rac a 180 km/h, sino a cocludersi nella via Po - Piazza S. Avendrace, dove il motociclista è stato raggiunto e fermato.

Il conducente, un cagliaritano di 42 anni, come riferito dalla Polizia municipale, è risultato essere sprovvisto della patente valida per la guida della moto e non in regola con la revisione.

All'uomo sono state contestate tutte le violazioni al Codice della Strada, è stata applicata una multa di 2.000 euro, gli è stata ritirata la patente e verrà denunciato per la fuga e per resistenza a pubblico ufficiale.