Il Comune di Cagliari ha aperto i termini per la presentazione delle domande per partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di 10 posti di istruttore agente di Polizia Municipale da inquadrare nella categoria C, posizione giuridica e economica iniziale C1. Gli interessati hanno tempo sino a tutto giovedì 19 luglio 2018 per presentare la propria candidatura.

Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente in modalità on-line, compilando l'apposito modulo, tramite la piattaforma disponibile nell’area tematica “Comune” alla sezione “Bandi di concorso” sul Portale istituzionale. “L’accesso alla compilazione – è precisato nel bando - avverrà dopo l’autenticazione tramite SPID”, secondo quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. “Una volta terminato l’inserimento di tutti i dati necessari per la candidatura il sistema consentirà l’inoltro dell’istanza. È possibile compilare il modulo parzialmente, salvare i dati e riprendere la compilazione in un secondo tempo”.

Il bando, il modulo per fare domanda, i requisiti e le modalità per partecipare, sono consultabili e scaricabili dal portale www.comune.cagliari.it, accessibile anche attraverso il link più sotto indicato.

INFO E DETTAGLI https://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnc_dettaglio.page?contentId=BCN636402