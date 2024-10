550 persone e 15 esercizi commerciali è il bilancio dell’attività della Polizia locale di Sassari, svolta da venerdì a ieri, nell’ambito del rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus.

Tante le zone pattugliate dagli agenti, compresi quelli in borghese, anche grazie all’ausilio di tre droni che hanno sorvolato Porto Ferro e la zona di Baratz.

26 le sanzioni totali. Tra venerdì e sabato sono state multate persone andavano insieme a fare la spesa. Ieri, invece, è stata sanzionata una famiglia con minori che, riferiscono gli agenti, stava andando a Platamona con tutto il necessario per fare un pic nic.

Inoltre Una donna, residente a Sassari in una regolare abitazione, è stata denunciata per, riferiscono dal Comando, per occupazione abusiva di un immobile comunale, mentre due uomini sono stati fermati perché andavano in coppia in campagna per dare da mangiare ai cani (motivazione ammessa dalla legge, ma per un solo individuo) e altri tre rientravano, tutti nella stessa auto, da un paese limitrofo.

“Sassari si è dimostrata una città rispettosa della collettività che, con grande sacrifico, ha saputo restare ligia alle regole. La popolazione è rimasta a casa e ha cercato di trascorrere le festività nel migliore dei modi, per quanto fosse possibile e per rispetto di chi ha passato gli stessi giorni al lavoro, pattugliando il territorio o nelle corsie di ospedale, per tutelare tutte e tutti noi”, ha dichiarato il sindaco Nanni Campus.