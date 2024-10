Settantadue sanzioni per mancanza di assicurazione, 262 mancate revisioni, 72 guida con cellulare, 207 mancanza uso delle cinture di sicurezza. Sono alcuni dei numeri riferiti all’attività della Polizia locale effettuata nel 2017. Il Corpo, guidato dal Comandante Guido Calzia, è composto da 65 persone, tra agenti a tempo determinato e indeterminato, ufficiali e personale amministrativo.

Tra le attività, a partire dall'estate scorsa, è stato intensificato il lavoro per il rispetto delle ordinanze in materia di conferimento dei rifiuti che ha portato ad elevare oltre 50 sanzioni per violazione delle norme. Grande attenzione al comparto commerciale, con una specifica attività per la lotta all'abusivismo: con 288 controlli effettuati e 40 sequestri di merce a venditori ambulanti. Quattro le chiusure di locali per violazione di ordinanze su orari relativi alla musica. Inoltre, si registrano 39 i casi di occupazione abusiva di suolo pubblico. Sul fronte della gestione del traffico urbano la Polizia Locale è intervenuta su 180 incidenti stradali, di cui 94 con lesioni e 86 con danni alle cose.