Questa mattina i funzionari e gli agenti dell'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Polizia di Stato hanno consegnato una copia de 'Il mio diario' a tutti i bambini ricoverati presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma. All'evento ha preso parte anche il prof. Alberto Antinori, coordinatore dell'associazione 'Scuole in ospedale', il quale ha espresso parole di apprezzamento e ringraziamento a tutta la Polizia di Stato.

L'iniziativa rientra nel progetto, denominato 'Un anno con Civis', che nelle scorse settimane ha distribuito 27mila copie dell'agenda agli studenti degli Istituti primari delle province di Alessandria, Savona, Rovigo, Prato, Isernia, Matera, Benevento, Vibo Valentia, Nuoro e Siracusa. Come già precisato dal capo della Polizia, Alessandro Pansa, nella cerimonia di presentazione del progetto lo scorso 19 settembre a Matera, "questo è un piccolo contributo della Polizia di Stato alla formazione dei più piccoli".

Il diario, infatti, ha come protagonista un supereroe, chiamato 'Civis', che accompagna gli studenti per l'intero anno scolastico, stimolandoli alla riflessione su questione fondamentali per la loro formazione.