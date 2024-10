Ecco i consigli degli Artificieri della Polizia di Stato, i quali spiegano come riconoscere i botti illegali e aiutano a comprendere la pericolosità nel maneggiare materiale esplodente confezionato artigianalmente, privo di certificazione e di indicazioni.

Occorre naturalmente fare attenzione ad eventuali botti, petardi inesplosi e mai maneggiarli perché potrebbero diventare fatali per adulti e bambini. Nei giorni scorsi, sono stati diversi i sequestri in città di articoli pirotecnici illegali e pericolosi, con conseguenti denunce a carico di coloro che detenevano (per la vendita), tali materiali. Ecco il video della Questura di Cagliari

