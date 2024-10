II Dipartimento di Pubblica Sicurezza, se pur in un'ottica di razionalizzazione delle risorse, con il proliferare di accadimenti terroristici in tutto il mondo e in particolar modo in Europa, ha sensibilizzato i vari Comparti affinché i servizi di vigilanza e di controllo del territorio, siano improntati sempre ai massimi livelli.

In quest'ottica, il Compartimento della Polizia Ferroviaria di Cagliari, in ambito regionale, ha impiegato 3694 pattuglie in stazione, 861 a bordo treno e 697 lungo la linea ferroviaria, a seguito delle quali sono state identificate 8075 persone e controllati 334 veicoli.

L’intensificazione della vigilanza ha consentito di individuare e arrestare 5 persone per rapina e furto aggravato e denunciare 28 persone.

Sono state sequestrate inoltre, sostanze stupefacenti del tipo Cannabinoidi e sintetiche, nonché banconote false.

L’attività della Polizia Ferroviaria si è estesa anche con 50 controlli preventivi ai depositi di materiali ferrosi al fine di prevenire furti di rame dalle infrastrutture ferroviarie, origine dei ritardi della circolazione con conseguenti disagi per l’utenza.