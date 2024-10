Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Adriana Maria Cammi sarà il nuovo Dirigente del XIII Reparto Mobile “Sardegna”. In servizio dal dicembre 90, la dr.ssa Cammi ha svolto incarichi di funzionario addetto ufficio studi e corsi e dirigente ufficio personale, con frequenza dei corsi scorte e squadriglie antisequestro eliportate presso il C.A.I.P. Abbasanta, dal 93 per tre anni Vice Dirigente presso il Compartimento Polizia Ferroviaria di Cagliari, dal 96 al2004 ha diretto diversi uffici della Questura di Cagliari, tra cui le Volanti, l’Ufficio Minori e Personale, dal 2000 al2002 ha assunto anche l’incarico di “Portavoce Stampa e Responsabile Ufficio Relazioni Esterne e sito web” e Vice Capo di Gabinetto.

I successivi tre anni ha svolto le mansioni di Dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Cagliari, mentre dal 2007 al 2011 è stata Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Cagliari. L’ultimo incarico l’ha svolto in qualità di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, periodo durante il quale, nel 2013, è stata promossa a Primo Dirigente della Polizia di Stato. Ora sarà la prima donna a dirigere un Reparto Mobile in Italia.

Il Vice Questore della Polizia di Stato Dr. Andrea Fanti, entrato nell’Amministrazione nel novembre del 1987, dopo aver prestato servizio per due anni alla Squadra Mobile di Nuoro è stato trasferito, ad agosto del 1990, presso la Questura di Cagliari dove per otto anni è stato assegnato alla Squadra Mobile per poi dirigere per due anni il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carbonia.

Dal 2000 al2013 haprestato servizio alla 5^ Zona Polizia di Frontiera quale Dirigente dell’Ufficio Frontiera Marittima ed Aera di Cagliari. Dal 2007 al2011 hasvolto anche le funzioni di Coordinatore di Debriefing Team nelle operazioni Hermes-Frontex. Dal2014 hasvolto diversi incarichi negli uffici della Questura di Cagliari sino all’ultimo incarico di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine. Dalla data del 6 agosto assumerà il nuovo incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

Il Vice Questore della Polizia di Stato dr.ssa Maria Bonaria Angius, infine sarà il nuovo Vice Dirigente l’Ufficio di Gabinetto. Entrata nell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza nell’anno 1993, la dr.ssa Angius ha superato il concorso per Commissario nell’anno 2003 e sino all’anno 2008 è stata funzionario presso la Questura di Bologna prima di giungere alla Questura di Cagliari, assumendo l’incarico di Funzionario addetto alla Digos sino all’ultimo servizio svolto in qualità di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione.