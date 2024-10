Il segretario provinciale di Oristano del sindacato di Polizia Silp Cgil Daniele Rocchi ha annunciato la rottura dei rapporti sindacali col questore Giovanni Aliquò.

All'origine della rottura incomprensioni riguardanti gli straordinari, i turni di servizio, la reperibilità, i movimenti, le programmazioni del congedo ordinario forzato e le istanze di congedo respinte senza motivazioni. Questioni, spiega Rocchi, che hanno avuto come conseguenza diretta la chiusura dell'ufficio Passaporti e Licenze nella settimana di Natale e il rallentamento in generale della gestione delle pratiche in altri uffici.

"Negli ultimi mesi il Silp Cgil ha fatto proprie le lamentele delle poliziotte e di poliziotti della questura di Oristano e invano ha tentato di rappresentare tale disagio al questore", ha spiegato il segretario provinciale del sindacato, denunciando un "atteggiamento antisindacale del questore Aliquò proprio nei confronti della Silp-Cgil".

La vertenza si sposterà così a livello di dipartimento e quindi in sede nazionale attraverso le segreterie regionali e nazionali.