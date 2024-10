Tra il 2011 e il 2013 è cresciuto sensibilmente il numero degli anziani over 65 vittime di truffe, raggiri, furti e rapine. Lo rende noto, attraverso un comunicato stampa, la Questura di Nuoro. In particolare, gli anziani che nel 2013 hanno subito una truffa sono 13.537, di cui soltanto 4.405 hanno denunciato tale reato. Il totale delle vittime di borseggio over 65 è di 37.660.

Si tratta di dati allarmanti, di fronte ai quali la polizia di Stato da anni è in prima linea per combattere e arginare tale fenomeno. In questa prospettiva, su tutto il territorio nazionale sono divulgate informazioni e consigli utili soprattutto a scopo preventivo.

La nuova campagna antitruffa “Sicuri ad ogni età” vede protagonista anche l’attore Lino Banfi, autore di quattro spot che sono di aiuto soprattutto per gli anziani. La polizia di Stato mette a disposizione anche una brochure di consigli e di suggerimenti utili sul come comportarsi per non trovarsi vittime di malintenzionati in casa, in strada, sui mezzi di trasporto o in luoghi pubblici in generale.