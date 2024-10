Un grande e atteso traguardo quello celebrato stamane dalla Polizia di Stato. La celebrazione, tenutasi alla presenza delle cariche istituzionali, militari e religiose, nonché di diversi visitatori, ha avuto inizio stamane alle ore nove, presso la hall della Questura, dove il Questore della provincia di Sassari (il Dottor Claudio Sanfilippo) e il Prefetto (la Dottoressa Paola Dessi’) hanno depositato l’omaggio floreale in memoria dei caduti della Polizia di Stato; al termine è stato suonato “Il silenzio”.

Successivamente, dalle ore 10.30, ha avuto inizio la cerimonia celebrativa: davanti all’ingresso della struttura è stata organizzata una “cittadella” dove sono stati allestiti diversi stand, in ognuno dei quali si sono posizionati gli agenti delle specialità della Polizia di Stato (Polizia Stradale, Polizia di Frontiera e della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica), i sommozzatori, personale del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, unità cinofile anti esplosivo e della Sezione Volanti, che hanno spiegato ai presenti ed ai giovani delle scuole visitatrici (2 classi delle scuole elementari di Sassari) i compiti e le specifiche attribuzioni di competenza.

Durante la cerimonia è stato possibile ammirare un’esposizione composta dai mezzi storici e da quelli attualmente in uso alla Polizia di Stato. Gli ospiti sono stati omaggiati dalle musiche suonate dai musicisti del conservatorio di Sassari Luigi Canepa.

Per ricordare il lavoro assicurato dal personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile in servizio presso la Questura e di tutti i presidi del territorio provinciale, il Questore ha tenuto un discorso di ringraziamento al termine del quale sono stati premiati alcuni agenti distintisi in particolari operazioni di polizia.