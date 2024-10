Il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Alessandro Pansa, ha disposto l’assegnazione alla Questura di Nuoro di tre nuovi funzionari, che hanno preso servizio oggi.

Si tratta del Primo Dirigente dr. Nicolò D’AMICO, 50 anni, originario di Vicenza, proveniente dal Corso interforze Scuola di Alta Formazione di Roma. Funzionario di decennale esperienza, la sua carriera inizia a Genova negli anni 90, per poi proseguire tra il 97-99 proprio nell’Isola con l’incarico Dirigente della Digos di Oristano. In seguito si trasferisce nella Penisola, dove svolge servizio presso le Questure di Biella e Treviso, in quest’ultima questura ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Digos, lavorando attivamente sugli indipendentisti veneti. Ha assunto l’Incarico di dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

Del Commissario Capo Dott. Inti PIRAS, 36 anni, nuorese, sino al 2009 ha lavorato nell’Ufficio Volanti della Questura di Savona come Ispettore; dal 2010 al 2012 ha comandato il distaccamento della Polizia Stradale di Orosei e dal 2012 al 2014 ha frequentato il 103° Corso per Commissari della Polizia di Stato. E’ in attesa di ricevere incarico dal Questore di Nuoro, Pierluigi d’Angelo.

Del Commissario Capo Dott. Riccardo SIGNORELLI, 30 anni, nato a Firenze ma di origini sarde (ogliastrine), dal 2012 al 2014 ha frequentato il 103° Corso per Commissari della Polizia di Stato. E’ in attesa di ricevere incarico dal Questore di Nuoro, Pierluigi d’Angelo.