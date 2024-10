I DonatoriNati della Polizia di Stato sarda e gli allievi agenti del 223° corso di Polizia presso il CAIP di Abbasanta hanno risposto in massa all'appello di Avis Sardegna per contrastare l'emergenza sangue nell'Isola.

Grazie alla preziosa collaborazione dell'Avis provinciale di Sassari, intervenuta con ben due autoemoteche per favorire i prelievi, 35 agenti hanno donato "per fare del bene, un sentimento che parte dalla vicinanza della Polizia di Stato alla gente, al dovere etico compiuto", come si legge in una nota. "Lo si avverte dentro di sé, è il senso della nostra solidarietà innata a emergere".

Presenti, in occasione dell'iniziativa, anche il presidente regionale di AVIS Sardegna Vincenzo Dore, il presidente DonatoriNati e direttore del CAIP Roberto Pietrosanti e il vice presidente dei DonatoriNati Daniele Rocchi.

"Una collaborazione importante - commenta Dore - quella nata tra Avis e la Polizia di Stato in Sardegna. Quando si rema nella stessa direzione con l'intento di promuovere la solidarietà il risultato non può che regalare grande soddisfazione. Gli attori di questo progetto sono riusciti a fornire un'importante risposta all'emergenza sangue in Sardegna".

La sezione sarda dell’Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato è stata costituita nel 2022 con lo scopo “di promuovere la cultura della donazione di sangue e favorire la diffusione capillare della coscienza trasfusionale tra i cittadini e, in particolare, tra i colleghi della variegata galassia delle forze dell'ordine e del soccorso pubblico e loro familiari”, spiega il presidente Roberto Pietrosanti.