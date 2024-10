Il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato il dottor Cosimo Bari, 47 anni, pugliese di nascita ma romano d’adozione, oramai cagliaritano, è il nuovo Dirigente dell’Ufficio Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Cagliari.

Il dottor Bari, nella Polizia di Stato dal 1994 è direttivo dal 1999, assume nel 2000 l’incarico di Vice Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria della Sardegna con sede a Cagliari. Nel 2003 assume la dirigenza del Commissariato di P.S. di Luino (VA) - Settore Polizia di Frontiera. Nel 2006 rientra a Cagliari dove ricopre diversi incarichi a seguito della promozione a Vice Questore Aggiunto e viene nominato Vice Dirigente della Squadra Mobile nonché Dirigente della Sezione Criminalità Organizzata con competenza regionale.

Nel 2010 dirigente-supplente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Cagliari e nel 2011 diventa Vice Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Dal 2012 assumela Dirigenzadell’Ufficio Immigrazione e per gli Stranieri per poi rivestire, in ultimo, l’incarico di Vice Dirigente della D.I.G.O.S. dal 30 dicembre 2017.