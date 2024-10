Controlli amministrativi ad esercizi pubblici per il contrasto al gioco illegale. Più di 33mila euro di sanzione e sequestrati gli apparecchi elettronici illegali. Prosegue da parte del personale della Divisione Polizia Amministrativa, in ossequio alle disposizioni impartite dal Questore della Provincia di Cagliari, l’opera di contrasto al gioco illegale ed alla “ludopatia” che, come noto, colpisce le fasce sociali più deboli causando, soprattutto in epoca di recessione economica causa Covid-19, gravi drammi sociali e familiari.

La Squadra Amministrativa della Questura ha proceduto, pertanto, nella giornata di ieri ad un controllo presso un esercizio pubblico sito a Capoterra rilevando la presenza di alcuni apparecchi elettronici da divertimento, risultati irregolari a quanto stabilito dal Tulps e, conseguentemente, sottoposti a sequestro. Per tali irregolarità è stata elevato il verbale di contestazione di illecito amministrativo che prevede la sanzione amministrativa per un totale di 33.900 euro.