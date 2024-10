Un bilancio positivo quello illustrato questa mattina in Questura, dal Vicario il dottor Alfonso Polverino: 70mila chiamate alla sala operativa del 113, migliaia gli interventi specifici svolti dagli equipaggi delle Volanti, affiancati dai colleghi del Reparto Prevenzione del Crimine di Abbasanta.





Quasi 20mila i controlli gestiti dalla PolStrada, come ricordato dal dottor Raffaele Angioni, dirigente provinciale del settore compartimentale di Cagliari, con 161 soggetti scoperti in stato di ebbrezza alcolica mentre si trovavano alla guida e perseguiti dunque penalmente.

Costanti e continui anche i monitoraggi sul fronte della pedo-pornografia su internet, ha ribadito il dottor Danilo Tolino, vice commissariato Polpost Sardegna, con due pericolosi pedofili tratti in arresto e centinaia di episodi di truffa on line smascherati.





Sette gli arresti effettuati in aeroporto per numerosi furti d'auto e migliaia di controlli preventivi negli scali aeroportuali e portuali, ha rimarcato l'ispettore Giuseppe Ciardo della PolAria; oltre 15mila i passeggeri controllati negli scali ferroviari in provincia, ha sottolineato il vice ispettore Debora Ianni, della Polfer.

Particolarmente significativo è il quantitativo di droga sequestrata da parte della squadra Mobile, coordinata dal dottor Marco Basile, (66 chili di vario genere, 280 soggetti arrestati e 410 denunciati all'autorità giudiziaria). Sono 83 invece gli sbarchi diretti registrati con più di 1000 cittadini extracomunitari identificati, 98% di essi sono di nazionalità algerina.