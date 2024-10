Ieri pomeriggio gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena hanno arrestato un 27enne pregiudicato, Cristian Carreras, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, gli investigatori della Sezione Anticrimine hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione del 27enne, già noto per l’attività illecita di spaccio e conosciuto con il soprannome di “Pancarrè”.

All’interno dell’abitazione nella zona lavanderia, appesi a uno stendibiancheria, i poliziotti hanno trovato 16 rami di marijuana, messi ad essiccare, per un peso complessivo delle foglie di 200 grammi circa.

Nel corso della perquisizione è stato anche rinvenuto del materiale riconducibile ai furti perpetrati negli ultimi giorni a danno di alcune attività commerciali di Quartu Sant’Elena.

Nello specifico, secondo quanto accertato dagli agenti, è stata trovata la merce sottratta nella nottata in una tabaccheria di Via Leonardo da Vinci, ovvero sigarette e fiammiferi e il restante materiale consistente in motoseghe e pompe idrauliche asportate in un esercizio commerciale sito in viale Europa.

Tutto il materiale è stato riconosciuto e restituito ai legittimi proprietari.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, il 27enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto nella mattinata.