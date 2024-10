Alessandro Congiu è il nuovo consigliere Regionale del sindacato Siap della Polizia di Stato. Lo ha nominato il segretario generale Regionale Bastiano Sannia di intesa con la segreteria regionale e con le segreterie provinciali del territorio della Sardegna. Alessandro Congiu da sempre impegnato sul fronte della Sicurezza e della Formazione degli aspiranti Allievi Agenti, organizzatore e promotore di numerosi eventi, convegni, seminari e corsi per Agenti, Vice Ispettori e Vice Commissari, toccando nelle varie manifestazioni temi importanti e rilevanti a carattere Nazionale darà sicuramente nuovo vigore per aumentare immagine e consensi per questo grande sindacato.

La sua lunga esperienza nel campo sindacale (20 anni) vanta numerosi ruoli ricoperti, un dirigente sindacale di grande valore che vanta un bagaglio di esperienza e di competenza notevole. Lo dimostrano, i numerosi convegni sulla legalità e sulla sicurezza portati sia nelle scuole che in altri ambiti della società civile, sono la conferma della passione e del suo grande impegno per gli altri.

Alessandro Congiu, dopo le formalità della nomina, sottolinea: "Uno degli obiettivi che intendo perseguire è quello di rafforzare la coesione tra le diverse segreterie per dare risposte più efficaci agli uomini e alle donne della Polizia di Stato, per far più grande e numeroso questo sindacato il Siap".