Il Programma Regionale “Ritornare a casa”, l’approvazione delle linee guida del Reis, la riorganizzazione dei Plus, fino a una Legge 162 e una riforma delle politiche sociali sono stati tra i temi al centro dell’incontro che si è tenuto ieri tra una delegazione di Anci Sardegna guidata dal Presidente Emiliano Deiana e l’Assessore alla Sanità Mario Nieddu.

Nel corso dell’incontro Anci Sardegna ha rimarcato il fatto che i Comuni debbano avere un ruolo centrale nella gestione delle politiche sociali che, secondo il loro punto di vista, “Possono essere gestite sia in forma singola che in forma associate”.

Per quanto riguarda il programma “Ritornare a casa”, Anci Sardegna ha chiesto che “Vengano urgentemente integrate le risorse che mancano per non creare inaccettabili disparità fra cittadini”.

Per quanto cocnerne, invece, il Reis, Anci Sardegna ha sollecitato l’Assessorato affinché “Specifichi meglio che l’incompatibilità, accertata, fra Reis e Reddito di Cittadinanza valga per il futuro ovvero sul 2019 e non sulla “coda” del programma 2018”.

Un ruolo importante, sempre a giudizio di Anci Sardegna, ha l’Alleanza contro le povertà nella condivisione delle iniziative da attuare per programmare al meglio le risorse del Reis 2019.

“Su tutte le questioni – ha concluso Deiana – l’Assessore Nieddu ha assicurato risposte immediate alle esigenze poste da Anci Sardegna”.