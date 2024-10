Il Comune di Carloforte e il Politecnico di Torino hanno siglato un accordo di collaborazione per i prossimi 5 anni, che li vedrà impegnati in progetti di ricerca sui temi della sostenibilità, e nel campo delle telecomunicazioni, dell'agricoltura intelligente e delle energie rinnovabili.

L'ateneo piemontese è già presente nell'isola di San Pietro da aprile 2019, quando è stato avviato il progetto "iXemWine", finalizzato alla raccolta di dati agrometeorologici nei vigneti, utili strumenti per la programmazione della lotta fitosanitaria. In questi diciotto mesi sono stati condotti esperimenti di radio-trasmissione che hanno coinvolto tutto il territorio vitato, in collaborazione con le cantine U Tabarka e U Bertin.

"Il Politecnico coglie l'opportunità di questa collaborazione in modo estremamente positivo e contribuirà con le proprie competenze allo sviluppo sostenibile dell'isola di San Pietro", commenta la vicerettrice Giuliana Mattiazzo. "In particolare verranno affrontate problematiche connesse alla transizione energetica, con particolare riferimento al marinenergy ed allo sviluppo di sistemi di telecomunicazioni finalizzati all'abbattimento del divario digitale. Per l'Ateneo - conclude - è importante poter lavorare in territori di così grande prestigio naturalistico e paesaggistico che ritiene fondamentale contribuire a preservare".

"Siamo contenti di poter iniziare un percorso di collaborazione con il Politecnico di Torino - dichiara il sindaco di Carloforte, Salvatore Puggioni -, che, siamo sicuri, non tarderà a generare occasioni di sviluppo e promozione".