La notizia è arrivata nella primo pomeriggio di ieri: con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, lo staff dirigenziale del Bonorva ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni.

«Abbiamo provato in queste settimane successive al termine del Campionato di Promozione – si legge nel post – a provare ad allargare il gruppo societario per affrontare nel migliore dei modi la stagione prossima. Quello che era un gruppo di per sé estremamente ridotto dal punto di vista numerico, si è ulteriormente ridotto per motivi personali relativi ad alcuni singoli componenti».

«Abbiamo affrontato una stagione con ingenuità, coraggio e sacrifici, ma non è più possibile ripetere gli sforzi fatti in passato anche mantenendo lo stesso organigramma. Siamo consci della scelta che stiamo facendo in questo momento – prosegue la Società biancorossa –, del valore della Polisportiva perla nostra comunità, della storia e del lustro di questi colori che in questo momento stiamo lasciando al proprio destino. Non è veramente pensabile, credeteci, ripeterci nuovamente. E non è stato facile prendere questa decisione, per tutto l’affetto che proviamo per questa gloriosa società e per il legame creatosi nel gruppo dirigente».

Dimissioni ufficialiazzate stamattina quando la Presidente Angela Pintore si è recata dal Sindaco Massimo D’Agostino per comunicare la decisione presa dalla Dirigenza.

Come ha scritto il primo cittadino in un avviso pubblico, «ho accettato le dimissioni del Direttivo e nel ringraziare tutti i dirigenti, per il grande sacrificio, per la saggezza e la delicatezza del compito che gli avevo affidato e che hanno brillantemente portato a termine, auspico ora che si crei un nuovo gruppo dirigenziale che possa raccogliere questa importante eredità e che possa così consentire l’allestimento di una società e di una squadra degne della categoria e della storia della Polisportiva Bonorva».

A questo proposito è stata convocata per venerdì 6 luglio alle 19.00, una riunione nella sala consiliare del Comune. «Qualora ci fosse un numero congruo di persone interessate – si legge al termine del documento – verrà immediatamente formato un nuovo gruppo in grado di intraprendere tutti i passi necessari per la formazione della nuova società».