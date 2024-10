Il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Cotti ha chiesto un intervento del governo per salvaguardare l’ambiente e la popolazione nell'area di Teulada dopo le rivelazioni sulla presenza di Torio 232 nel poligono militare.

Facendo riferimento a un articolo apparso ieri sul quotidiano La Nuova Sardegna, in merito ai primi risultati dell'inchiesta condotta dalla procura di Cagliari, che indaga per disastro ambientale, il parlamentare chiede ai ministri di Difesa, Ambiente e Salute di "chiarire quali iniziative di loro competenza siano state assunte negli ultimi cinque anni per evitare i rischi di inquinamento".