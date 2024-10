L'inchiesta era stata aperta nel 2009 in seguito alla morte del soldato Manolo Pinna, 26enne che aveva prestato servizio a Teulada, deceduto per un tumore al cervello. Oggi, il fascicolo per omicidio colposo aperto dalla Procura di Cagliari sul poligono militare di Capo Teulada, si arricchisce di nuove informazioni mediche ed esposti presentati dai familiari delle vittime. Si parlerebbe di sessanta morti sospette e venti esposti.

C’è relazione tra le morti per tumore di persone residenti nella zona del poligono e le attività militari svolte nel poligono?

La Procura continua a indagare per scoprire la verità.