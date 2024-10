Questa mattina il Sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha preso parte l'incontro con le rappresentanze sindacali e i vertici Ats che si è tenuto nei locali di piazza Fiume dove è arrivato il corteo della manifestazione a favore della riapertura del Policlinico.

«Condivido la mobilitazione promossa dalle organizzazioni sindacali che tiene alta l'attenzione e a cui oggi ho partecipato insieme a lavoratori e lavoratrici – ha dichiarato il primo cittadino-. Auspico che si arrivi a breve alla soluzione più idonea e adeguata possibile, nonché l'unica accettabile: il riavvio delle attività che garantiranno la salvaguardia dei posti di lavoro. Ricordo che il Policlinico è una struttura ospedaliera che assicura prestazioni sanitarie a cittadini e cittadine dell'intero Nord Sardegna».

Sanna ha anche chiesto il rispetto degli accordi per i dipendenti Secur: «Vigiliamo, monitoriamo e sosteniamo questa vertenza perché siano rispettati gli impegni contrattuali. Per questo come sindaco ho monitorato da subito la situazione e ho già sollecitato Ats e Aou perché siano rispettati gli accordi. Anche come Consiglio comunale ci siamo impegnati e abbiamo votato una mozione per farci carico, per le nostre competenze, dei lavoratori e delle lavoratrici del Gruppo Secur».