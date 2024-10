Furti in corsia, tra i reparti di una struttura ospedaliera, dove ignoti in pieno giorno si impossessano degli oggetti personali e di soldi lasciati nelle stanze di degenza durante un’operazione di routine. E’ accaduto appena due giorni fa ad una giovane mamma, dove la figlioletta doveva essere operata nel reparto Otorino del Policlinico, a Monserrato: “Mi hanno rubato dei soldi – denuncia la 25enne Jessica Balestrino, mettendo mani anche nei nostri effetti personali, non sono la prima perché due settimane prima anche ad un altra ragazza è stato rubato il portafoglio con una grossa cifra di soldi, ad un amico mesi fa stesso episodio, io in ogni caso ho presentato subito denuncia ai Carabinieri. La borsa stava nella sedia con sopra il trolley della bambina e tre giubbotti sopra, spostata verso il muro in un angolo perché mi è stato chiesto di non appoggiare nulla sia nell’armadietto che nel letto di un paziente dimesso, quindi eravamo come si po’ dire ricoverate ma senza un posto letto ancora assegnato. Al momento è salito l’anestesista per accompagnarci in sala operatoria io e il mio fidanzato eravamo in stato d’ansia e agitazione per la piccola, sbadatamente al richiamo dei medici – dice la ragazza - siamo corsi lasciando tutto e ce ne voluto per cercare il portafoglio ben nascosto. Nella stanza era ricoverata una signora allettata che però quando noi siamo scesi a lei l'hanno portata a fare lastre e si è assentata appena mezz’ora. C’erano solo i ragazzi infermieri perché essendoci interventi erano impegnati i medici nelle sale operatorie. Non si risolverà tanto – continua la giovane mamma – ma è giusto che tutti sappiano affinché chiunque presti maggiore attenzione nel lasciare effetti personale di valore anche se sarebbe più opportuno che ci fossero maggiori controlli. Potrà sembrare banale ma quello che mi è successo mi ha lasciata in difficoltà”.

LA DENUNCIA. Intanto Jessica Balestrino ha presentato formale denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Stampace: appena settanta euro il denaro sottratto, contenuto dentro il portafoglio della ragazza, mentre nella stanza anche un’altra ricoverata si era assentata. Intorno alle 10, ignoti hanno approfittato dell’assenza dei pazienti per frugare dentro la borsa e rubare il denaro. Al rientro, dopo nemmeno un’ora dall’accaduto, l’amara sorpresa. Un episodio sconcertante sul quale quasi certamente anche l’azienda sanitaria del Policlinico di Monserrato cercherà di fare luce per contrastare in futuro questi episodi preoccupanti.