Eccolo, tra le mani degli stessi agenti delle Volanti che l’altra notte lo avevano soccorso, quando ferito ad un’ala, si aggirava per le vie del centro cittadino. Lo avevano portato dai veterinari della clinica San Giuseppe che lo hanno curato per essere poi affidato agli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.



E proprio insieme al personale della Forestale, nel parco di Molentargius, i poliziotti hanno accompagnato verso la libertà il fenicottero, da loro battezzato Poli, salutandolo e augurandogli buona fortuna. Per un po’ rimarrà nell’area di Perda Bianca, una zona di prima liberazione e dedicata proprio all’ambientamento degli animali in convalescenza, per poi poter ritornare a volare insieme agli altri suoi compagni.



Guardate il video