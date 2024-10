I Mamuthones di Mamoiada, l'abito tradizionale di Desulo, il fascino di Tavolara e Pan di Zucchero e la bellezza di Caterina Murino non sono bastati per accontentare tutti. Il nuovo spot voluto dalla Regione Sardegna è già un 'caso' e all'indomani dalla sua pubblicazione fioccano sul web polemiche e critiche.

Il video "Sardegna, un mondo straordinario", che la Regione presenta come "un'opera visiva pensato per promuovere il brand Sardegna a livello internazionale", sarà diffuso in Europa e negli Usa per un costo di 2 milioni e 400 mila euro.

A far storcere il muso a numerosi utenti le immagini di un Mamuthone che cammina sott'acqua fra i pesci del mare cristallino isolano. La maschera etnica barbaricina è rappresentata poi in sella ad un cavallo al galoppo. Dietro la maschera simbolo del carnevale sardo si cela il viso di Caterina Murino. Il Mamuthone, infine, viene sollevato per aria da un Gigante di Monte 'e Prama che prende improvvisamente vita.

Elementi affascinanti e suggestivi che hanno però suscitato qualche perplessità. Sul web fioccano i meme come quello che riproduce una maschera da sub che ricorda quella mamoiadina o il fotomontaggio di un Mamuthone con grosse cozze sulle spalle al posto dei campanacci. "Mamuthones subacquei e a cavallo? Un falso storico", commenta un utente sui social. "Sembra più un cartone della Disney", commentano altri. E ancora: "E' possibile che ogni volta bisogni proporre lo stereotipo di un'Isola fatta di folklore e costumi sardi quando c'è tanto altro da mostrare?".

La vicepresidente della Regione Alessandra Zedda spiega: "Sono immagini che trasmettono forti emozioni, adatte a promuovere l’immagine della Sardegna nel mondo. Un prodotto eccezionale, tutto sardo, che mette al centro, come nel programma della Giunta regionale, l’identità profonda della nostra terra".

"Puntiamo all’affermazione del ‘marchio Sardegna’ e grazie alle nostre qualità identitarie possiamo consolidarci nel mercato internazionale del turismo. La strategia che punta alla promozione di cultura, bellezze naturali, tradizioni ed enogastronomia è certamente quella giusta", ha spiegato l’assessore Zedda.

"Uno spot di promozione turistica che punta a confermare la Sardegna tra le mete turistiche maggiormente apprezzate", ha aggiunto l’assessore al Turismo Gianni Chessa. "Soprattutto, tende a valorizzare le numerose opportunità per attirare flussi turistici nei mesi di spalla".

"Lo spot andrà in giro per il mondo, in particolare verrà pubblicizzato negli Stati Uniti attraverso diversi media. Un mercato importante (nell’Isola arriva almeno il 18% dei turisti americani presenti in Italia) con buone possibilità di crescita e che è uno dei prossimi obiettivi della programmazione regionale. Stiamo mantenendo fede agli impegni programmatici e non ci siamo fermati neanche durante la pandemia, tanto da determinare una crescita del Pil derivato dal turismo, grazie anche ad una ricca serie di grandi eventi sportivi. Una grande opportunità per andare oltre il mare, dopo anni nei quali la Sardegna si è adagiata troppo sul flusso turistico estivo che non conosce crisi. Ora - conclude Chessa - puntiamo fortemente sulla destagionalizzazione e anche questo video contribuirà a presentare un’immagine invitante dell'Isola, puntando decisamente su storia, archeologia e tradizioni".

GUARDA IL VIDEO