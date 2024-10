Scintille tra il leader regionale di Forza Italia ed ex governatore della Regione Ugo Cappellacci e il quotidiano La Nuova Sardegna che, questa mattina, ha reso pubblico l'annuncio postato dal politico che sul sito "Subito.it" mette in vendita la sua Porsche 991 Carrera.

"Ma chi lo ha detto" scrive il giornalista della Nuova "che i politici non sentono il peso della crisi? I big del Palazzo qualche sacrificio lo devono fare. Ma anche ai più cyber entusiasti sembra quasi impossibile vedere la Porsche dell’ex governatore Ugo Cappellacci in vendita su sul portale di annunci “Subito.it”. E viene ancora più difficile credere che sia stato proprio il leader di Forza Italia a mettere all’asta on line il suo gioiello. Una Porsche 991 Carrera cabrio. Ma è tutto vero"

Puntuale è piccata la risposta di Cappellacci sulla sua pagina Facebook "La Nuova Sardegna non trova niente di meglio da pubblicare che la notizia della vendita della mia auto. Prima della nuova altri, la desaparecida Michela Murgia, avevano citato l'annuncio. Il tutto condito da un filo sottile che lascia intendere qualcosa del tipo: "hai visto? Il presidente gira con la Porsche...". Lo stesso solerte cronista gioca con la mistificazione affermando che avrei cancellato l'annuncio dopo il clamore... Ebbene cari amici la politica è anche questo: tentare di screditare l'avversario con quel venticello leggero... Non credo che una persona che ha sempre lavorato e che fa il libero professionista da ben 25 anni debba vergognarsi di possedere una Porsche di quasi 9 anni di età, immatricolata quando facevo il commercialista e non ero in politica con un impegno attivo. E tanto è vero questo che non ho cancellato nessun annuncio come potrete vedere da questo link http://www.subito.it/lip?id=118038263 . Spero che questi signori trovino il tempo per occuparsi anche della politica vera e che magari mi critichino sulle mie posizioni politiche. Il materiale non manca: piano casa, scorie nucleari, Irap, vertenza entrate, sardegna co2.0, dimensionamento scolastico, enti locali e province e tanto altro... Farebbero del bene alla politica e forse anche al loro stomaco ed agli acidi gastrici che vi dimorano...".