"Non è soltanto il quartiere di Is Mirrionis che in questi giorni si sta liberando da migliaia di rifiuti. C’è anche il quartiere di Sant’Elia, che stamani ha ricevuto la visita di alcune squadre di operai, impegnate nell’effettuare specifiche bonifiche in almeno quattro zone urbane". E' quanto documentato dal consigliere comunale di Cagliari Marcello Polastri.

“Via migliaia di rifiuti - prosegue in una nota -, per il peso di tante tonnellate, con tantissime gomme d’auto e altri rifiuti ingombranti dai parcheggi di piazza Magellano e nella zona adiacente il ristorante Lo scoglio”.

Polastri ringrazia ”l’assessore all’igiene del suolo Alessandro Guarracino e il Sindaco Paolo Truzzu, per aver aver accolto il mio appello e di tanti cittadini per bene”.

Il consigliere di Sardegna Forte si diachiara “rammaricato al tempo stesso per le ingenti spese che il Comune e i cittadini sono costretti a dover affrontare, in termini di bonifiche, dispendio di mezzi e di energie, causa la maleducazione di pochi scaricatori incalliti di immondizia, ai danni di molti e dell’immagine stessa della nostra città”.

Le bonifiche andranno avanti per almeno quattro giorni in svariate zone della città. “Al tempo stesso - conclude Polastri - si protrarranno per almeno altri dieci giorni le bonifiche in via Tuvumannu e Is Mirrionis, dove è in corso la differenziazione dei rifiuti dallo spazio antistante la Scuola Italo Stagno, con la collaborazione di Regione, ATS, ed il Comune in prima linea, per la lotta agli abbandoni smodati”.