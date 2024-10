Pali pericolosi nel bagnasciuga del Poetto. È quanto ha denunciato in un esposto, con tanto di fotografie, il consigliere comunale Marcello Polastri, presidente della Commissione politiche per la sicurezza al Comune di Cagliari, chiedendo un celere intervento per rendere sicuro l’arenile.

Accade nella “spiaggia dei centomila”, dove sono numerosi i paletti di legno che spuntano pericolosamente sull’arenile, in un lungo tratto del bagnasciuga a breve distanza dallo stabilimento balneare D’Aquila.

“I paletti sono pericolosi ed è per questa ragione che sono stati segnalati a chi di competenza. Va anche detto che - ribadisce Polastri - la manutenzione della spiaggia del Poetto e il ripristino dell’ambiente al naturale, andrebbero sempre e comunque garantiti per un uso libero e sicuro.

Anche perché - conclude il Presidente della commissione sicurezza camminare scalzi tra spiaggia e mare, magari far surf o correre per un tuffo, è un diritto di tutti”. Una solidifica richiesta di intervento è stata indirizzata da Polastri alla Polizia locale.

In poche ore, il problema è stato prontamente risolto dalla Polizia Municipale e dagli operai comunali, i quali sono intervenuti con la messa in sicurezza del tratto di arenile tra il Lido e il D’Aquila, sulla spiaggia dei Centomila.