Con una delibera la Giunta di Quartu Sant'Elena ha approvato il documento preliminare alla progettazione dell'intervento finanziato dal Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari con 3 milioni di euro.

Con il progetto del litorale Poetto l'Amministrazione comunale intende procedere alla riqualificazione dell'intera fascia retrodemaniale, dal confine con il Comune di Cagliari sino alla rotonda del Margine Rosso. L'ambito dell'intervento interessa la fascia compresa tra l'area in cui insisteva la vecchia viabilità e il canale di guardia delle vasche del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline. Rimane quindi escluso il tratto pedonale, ambito del demanio marittimo.

La riqualificazione consiste nella messa in sicurezza di tutto l'ambito, cui seguirà l'adeguamento e l'integrazione dei servizi tecnologici esistenti: dall'acqua alla luce, dalla fogna bianca alla nera, dall'antincendio ai servizi igienici, sino alla videosorveglianza. I percorsi ciclopedonali esistenti verranno connessi a nuovi tratti percorribili a piedi e in bicicletta. E inoltre verranno potenziati gli spazi per attività ludico-sportiva, al fine di un utilizzo permanente.

"Abbiamo messo le basi per un intervento di qualità, tecnicamente valido ma allo stesso tempo attento al rispetto del rapporto costi-benefici, con riferimento alla costruzione, alla manutenzione e alla gestione dell'area", spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Piero Piccoi. "L'impegno dell'Amministrazione per la valorizzazione della vetrina della nostra città, qual è il Poetto, è stato costante in questi anni - aggiunge il Sindaco Stefano Delunas - Il finanziamento e il conseguente via libera alla pianificazione di quest'intervento non fanno che confermarlo. Sarà la ciliegina sulla torta dopo i tanti progetti portati avanti in questi anni, riconosciuti a livello internazionale con la costante assegnazione della Bandiera Blu".