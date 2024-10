“Circa cento volontari tra associazioni e cittadini hanno partecipato oggi alla pulizia straordinaria dell'intera aria di Marina Piccola. La pulizia è stata effettuata su più fronti: da terra, da mare e sott'acqua. Il triste bottino: 50 kg di plastica, 95 kg di vetro e lattine, 67 buste di secco. In più: reti e nasse di pesca, contenitori di polistirolo per il pesce, tende, materassi, ombrelloni e sdraio da spiaggia, tubi, ferramenta e una ruota di auto. Grazie di cuore a tutti, a Marco e tutti di SeaWorld Cagliari, a Gabriella e tutti di SeaWorld Mermaid, a tutti di SubAcquaDive e tutti di Tutt'inSUP. A presto”.

Ecco il post di Clean Coast Sardinia, con tanto di foto che documentano il bellissimo lavoro certosino attuato dai volontari, che ancora una volta hanno fatto squadra per ridare un volto egregio al tratto antistante marina Piccola, al Poetto di Cagliari. Le immagini, pubblicate proprio sulla fan page dell’associazione di volontariato, sono davvero incisive.

Gli albori

Un'associazione di volontariato nata e operativa in Sardegna che mira a sensibilizzare sulle questioni ambientali riguardanti la Sardegna, in particolare le sue coste, le sue spiagge e il suo mare. E’ iniziato tutto nel maggio del 2018 con la pulizia di una spiaggia del sud Sardegna in solitaria.

Guanti e sacchetto alla mano Anna Kowalska, insegnante di inglese trapiantata in Sardegna, ha iniziato a raccogliere di tutto, plastica, mozziconi di sigarette, fazzoletti di carta. E ha messo tutto sui social per coinvolgere altre persone.

Il suo gesto ben presto è diventato virale e contagioso e le sue passeggiate si sono trasformate in incontri, eventi flash mob che hanno coinvolto amici, turisti, bagnanti, curiosi e personalità del calibro di Francisco Porcella. Tutti spinti dall’amore per il nostro mare.

Nasce così l’idea di CleanCoastSardinia, un progetto locale, ma con respiro internazionale, che mira a sensibilizzare sulle questioni ambientali riguardanti la Sardegna, in particolare le sue coste, le sue spiagge e il suo mare. Il nostro mare. Pulendo le spiagge, sostenendo uno stile di vita a basso impatto ambientale con l'obiettivo di limitare soprattutto il consumo di plastica, promuovendo il turismo ecosostenibile e educando i più giovani al rispetto delle coste e all’azione di salvaguardia, speriamo che questa nostra bellissima isola rimanga tale e non debba mai condividere il triste destino di molti luoghi nel mondo i cui mari sono ormai inondati dai rifiuti. Il nostro desiderio è che chi è nato qui, così come chi ha scelto la nostra Isola come sua nuova casa o per la propria vacanza, possa continuare a godere di questo paradiso terreste chiamato Sardegna.

(Le immagini fotografiche sono tratte dalla fan page Fb, CleanCoastSardinia)